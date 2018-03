Smoesje fietsdief komt als boemerang terug 22 maart 2018

02u44 0

Een patrouilleploeg sprak dinsdagnacht een man (32) aan in de Oranjestraat omdat hij zowat alle vuilniszakken aan het doorzoeken was. Hij was ook in het bezit van een dure koersfiets waarmee je alleen kan fietsen met aangepast schoeisel. Hij verzon dan snel een verhaaltje dat hij die geleend had van een vriend die op een feestje aanwezig was aan de overkant van de straat. Niemand op het feest kende deze zogenaamde vriend. Gezien de bizarre situatie werd de man gefouilleerd. Hij had een schaar, kniptang en drugs op zak. Hij werd meegenomen voor verder verhoor. (VTT)