Smeerboel op Linkeroever: politie rekent acht sluikstorters in philippe truyts

01 februari 2019

17u47 0 Antwerpen Het wijkteam van de regio West heeft op Linkeroever een stevige actie gehouden tegen sluikstort. En gelet op de beelden was dat niet bepaald overbodig. De teams kregen de steun van de dienst Stadstoezicht. Verschillende ploegen reden met anonieme auto’s rond en concentreerden zich op de sorteerstraten die al bekend stonden voor sluikstort.

Acht overtreders liepen tegen de lamp en kregen een pv aangesmeerd. Eén auto reed in een verboden richting. De bestuurder, een buitenlander, moest zijn boete onmiddellijk betalen. De lokale politie belooft dit soort acties te herhalen.

Schepen voor Stads- en Buurtonderhoud Fons Duchateau (N-VA) is scherp. “Een propere stad is een kwestie van respect voor je medemens en voor het werk van onze medewerkers die elke dag in de weer zijn om een aangename stad te maken, parken te beheren en meer groen te voorzien. Maar dat lukt alleen als mensen hun steentje bijdragen. We sensibiliseren daarbij. Ook bestraffen is sensibiliseren. We gaan asociaal gedrag ook aanpakken. Zonder medelijden.”