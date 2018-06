Smaken en sporten uit hele wereld op Couleur Sport 21 juni 2018

Sporting A brenkt smaken en sporten vanuit de hele wereld naar Park Spoor Noord tijdens Couleur Sport. Dit gratis festival dompelt jong en oud onder in de cultuur van negentien gemeenschappen aan de hand van traditionele sporten, culinaire specialiteiten en muziek. In een mix van demonstraties, initiaties en workshops beleven de bezoekers er een sportieve reis rond de wereld: van het Chinese tai chi ball over Mongools worstelen tot Balinese dans. Couleur Sport is meer dan sport alleen. De verschillende gemeenschappen krijgen een paviljoen ter beschikking waar ze verrassende muziekoptredens en culinaire specialiteiten brengen. Het evenement vindt plaats op zondag 24 juni van 14 uur tot 19 uur. (ADA)