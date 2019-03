Sm-liefhebber riskeert 12 jaar cel: “Dwong haar om sigarettenpeuken te eten” BJS

01 maart 2019

17u52 0 Antwerpen De Antwerpse procureur heeft sm-liefhebber Alexander F. (39) vrijdagochtend in de rechtbank afgeschilderd als een “ziekelijke pervert”. “Hij liet zijn slachtoffer haar eigen braaksel opeten en verkrachtte haar daarna met een blikje Red Bull.” De dertiger, die de vrijspraak wil, riskeert 12 jaar cel en 5 jaar terbeschikkingstelling.

Gasten van een hotel op de Marnixplaats op het Antwerpse Zuid keken in de nacht van 10 op 11 mei 2018 vreemd op, toen een blootvoetse vrouw vol blauwe plekken en met afgeschoren haren kwam binnengelopen.

Bij de politie legde de vrouw een hallucinante verklaring af hoe ze door haar vriend Alexander F. vernederd, gebrutaliseerd en verkracht werd. “Hij had haar vastgebonden op een stoel, peper in haar ogen gestrooid en haar gedwongen om sigarettenpeuken te eten”, vertelde procureur Mario Wijns. “De man had ook in haar mond geplast, waarna ze moest braken. Ze werd losgemaakt en moest haar eigen braaksel opeten. Vervolgens had hij haar verkracht met een blikje Red Bull.”

Alexander F. verklaarde dat ze wel vaker ruwe seks hadden en dat alles met haar instemming was gebeurd. De vrouw trok haar verklaring later in en bevestigde dat alles op haar vraag gebeurd was.

“We hadden die nacht drugs en alcohol gebruikt. Ik was niet in staat om een verklaring af te leggen. Ik verkeerde in paniek, had waanideeën”, vertelde ze ook aan de rechtbank. Ze heeft nog altijd een relatie met Alexander F. en gaat hem vaak bezoeken in de gevangenis.

Tijdens het onderzoek kwamen nog drie andere slachtoffers in beeld. Eén vrouw zei dat ze door Alexander F. met spanriemen was vastgebonden in de auto en naar de Antwerpse haven was ontvoerd. De beklaagde had ook een keer ‘slet’ op haar hoofd geschreven en haar hondenbrokken laten eten.

Sam Vlaminck, de advocaat van F., wil de vrijspraak. “Zijn huidige vriendin is zélf komen verklaren dat alles op haar vraag was gebeurd. En de verklaringen van die drie andere vrouwen zijn totaal ongeloofwaardig.”

Vonnis op 8 maart.