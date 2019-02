Sluiting ijspiste betekent financiële aderlating voor Phantoms ijshockey Internationaal ijshockeytornooi op de helling door instabiel dak Dieter Lizen

18 februari 2019

15u54 0 Antwerpen De voorlopige sluiting van de schaatsbaan Ruggeveld op de Ruggeveldlaan zorgt ook bij ijshockeyclub de Phantoms voor veel kopzorgen. Morgen gaan ingenieurs het dakgebinte controleren. Als blijkt dat de piste maanden dicht moet, zitten de Phantoms met een probleem. “In april verwachten we 36 ploegen uit 7 landen voor een internationaal tornooi”.

Zaterdag werden de deelnemers en toeschouwers van het jaarlijkse gala van de Antwerpse Kunstschaatsclub Ruggeveld geëvacueerd uit het schaatscomplex Ruggeveld omdat een van de dakspanten krom staat. Dat kan wijzen op problemen met de stabiliteit van het hele dak. De ijspiste blijft op bevel van de stad gesloten. “Vandaag zijn we met ingenieurs alle plannen aan het bekijken, morgen volgt een inspectie ter plaatse. Tot zolang er geen duidelijkheid is over de stabiliteit van het dak, blijft er een perimeter rond het gebouw van kracht en blijft de ijsbaan gesloten”, zegt schepen van Sport Ludo Van Campenhout.

Voor ijshockeyclub Phantoms is de sluiting uiteraard geen goed nieuws. “Vrijdag hebben we nog gewoon getraind op het ijs en er was geen vuiltje aan de lucht. Er lagen ook zaterdag geen brokstukken of stof op het ijs, maar uit voorzorg werd de ijspiste Ruggeveld afgesloten”, zegt secretaris Christian Pierre. “De sluiting betekent wel dat wij momenteel volledig op non-actief staan. Trainingen en thuiswedstrijden voor onze 250 leden kunnen niet doorgaan. De eliteploeg speelt geen playoffs dit jaar, dus voor hen valt het nog mee. De Phantoms U19, de ploeg onder 19-jaar, is net kampioen van België geworden, met nog 4 wedstrijden te spelen, echt een gouden generatie. Op 7 april spelen zij normaal hun laatste wedstrijd, het zou heel jammer zijn als die match niet kon doorgaan”.

Er zijn ook internationale afspraken die nu in het water dreigen te vallen. “We houden op 7 april een groot internationaal slottornooi. We verwachten 36 ploegen uit 7 landen, onder meer uit Scandinavië. Die mensen hebben allemaal al vliegtickets en hotelkamers geboekt. Nu zomaar verplaatsen naar een andere locatie is schier onmogelijk. We hebben ook een sledgehockeyteam in de G-sport voor sporters met een handicap aan de onderste ledematen, daarvan komt de Engelse kampioen naar hier. Dat staat nu allemaal op de helling”.

Als het tot een maandenlange sluiting komt, betekent dat een financiële aderlating voor de club, zo vreest Christian. “We hebben inkomsten uit de cafetaria en uit de schaatsbeurten van bezoekers, dat valt nu volledig weg. Onze hele werking is gebaseerd op een seizoen van 8 maanden, als er dan 2 maanden wegvallen, blijft dat niet zonder gevolgen”.

De bouw van de nieuwe ijspiste zou normaal tegen 2021 klaar moeten zijn. Voor die bouw zouden er verschillende kandidaten zijn. “Wij zagen al minstens één ernstige kandidaat, maar we hebben er goede hoop op dat de piste er effectief komt. Enkel de timing kan wel voor problemen zorgen. De stad is gelukkig altijd een goede partner voor ons geweest, ik hoop dat zij ons dan ook kunnen helpen als we een langere periode zonder piste en dus zonder inkomsten komen te zitten”.