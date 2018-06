Sluikstorters zijn gewaarschuwd 22 juni 2018

02u54 0

Verschillende afvalbakken hebben wel erg duidelijke 'hoedjes' gekregen. De stad laat alle subtiliteit varen, en plaatst de boodschap 'sluikstorten euro350' op de bakken. "We plaatsen de hoedjes vooral op de afvalgevoelige plaatsen. Het gaat om een heel buurtgerichte sensibiliseringscampagne rond afval in de Antwerpse straten. Het is één van de communicatiemiddelen die we hebben ontwikkeld en die ingezet kunnen worden voor bepaalde afvalproblemen. Niet alle vuilnisbakken zullen dus worden uitgerust met een hoedje", vertelt Liesbeth De Maeyer, woordvoerder voor schepen Caroline Bastiaens. Onder meer de buurten rond Silsburg, Den Bell en de Abdijstraat, werden al aangepakt. (NBA)