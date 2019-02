Sloopkraan maakt art-decogebouw uit 1934 met grond gelijk ADA

08 februari 2019

Het iconische art-decogebouw aan de Voetgangerstunnel is niet meer. De aannemer is gestart met de volledige sloop van het gebouw dat al sinds 1934 de hoek van de Sint-Jansvliet en de Ernest van Dijckkaai siert. Het gebouw is van de hand van architect Alfons Van Braekel. Nu moet het plaatsmaken voor een nieuw appartementsgebouw met zo een achttien appartementen, ondergrondse parking en een handelszaak. Daarvoor moet ook het aanpalende gebouw naast het art-decogebouw wijken. Aannemer Pluym - Van Loon is zich bewust van de schoonheid van het gesloopte gebouw en belooft de typische grandeur ook in de nieuwbouw te verwerken. Zo zal het nieuwe gebouw de baksteenarchitectuur respecteren.