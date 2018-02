Slisse en Cesar herleven in theater SVEN DE RIDDER EN WARRE BORGMANS VERTOLKEN ANTWERPS DUO DIETER LIZEN

03 februari 2018

03u13 0 Antwerpen Twee legendarische Antwerpse figuren worden in een nieuwe regie van Stany Crets in maart opnieuw tot leven gewekt op de planken van theater Elckerlyck: 'Slisse en Cesar'. Sven De Ridder, in zijn eerste theaterrol buiten het Echt Antwerps Theater, en Warre Borgmans mogen proberen de schoenen te vullen van voorgangers als Ward De Ravet, Jan Reussens en Gaston en Leo.

Hoewel Slisse en Cesar in zaal Elckerlyck speelt, vond de castvoorstelling plaats in het historische decor van de Roma en daar was een goede reden voor, zo kwam burgemeester Bart De Wever toelichten. "Veertig jaar geleden, in 1978, stonden Gaston en Leo hier al op de planken als Slisse en Cesar. Dat stuk heb ik nooit gezien, maar ik was wel een grote fan van de BRT-reeks met Ward De Ravet en Jan Reussens in de hoofdrollen. Eigenlijk behoren Slisse en Cesar echt tot het Antwerps cultureel erfgoed. Ik ben zeker dat Stany Crets dat erfgoed op een goede manier opnieuw naar het grote publiek zal brengen."





Het idee voor de nieuwe versie van Slisse en Cesar kwam niet van Stany Crets, wel van Uitgezonderd, het productiehuis van James Cooke. "Slisse en Cesar moet je niet opnieuw proberen uitvinden, dat staat op zich. Wij zijn blij dat we deze klassieker op Vlaanderen mogen loslaten met al deze kleppers."





Chemie zit goed

Naast Sven De Ridder als Slisse en Warre Borgmans als Cesar spelen ook Vicky Florus, Greet Rouffaer, Dirk Lavrysen, Leen Dendievel, Juan Gerlo, Joyce Beullens en Pieter Casteleyn mee in het stuk. "Deze personages zijn zo gekend, dat we zorgvuldig moesten omgaan met de casting", zegt regisseur Stany Crets. "De chemie tussen Sven en Warre zit goed, maar alles moest kloppen. Het retro gevoel en de typische humor van Slisse en Cesar. Naast de comedy gaat het stuk vooral over de vriendschap, een soort bromance avant la lettre tussen enerzijds Slisse, een ruwe bolster met blanke pit en anderzijds Cesar, simpel van geest, maar een hart van goud."





Expojaar 1958

Het verhaal speelt zich af in het expojaar 1958. Sander Slisse heeft als verzekeringsagent goed geboerd. Zijn vrouw Melanie pronkt graag met haar status en vindt de tijd rijp dat haar man zijn vriendschap met de niet zo begoede en simpele Cesar stopzet. Zeker nu hun dochter Tinneke kennis heeft gemaakt met een vriendje uit de betere kringen. Het gevolg is dat Slisse gedwongen wordt aan Cesar te vertellen dat hij niet meer welkom is ten huize Sander. Maar de vriendschap tussen het duo blijkt taaier dan gedacht.





"Het is mijn eerste theaterrol na 30 jaar bij het Echt Antwerps Theater", zegt Sven De Ridder die de rol van Slisse speelt. " Het zijn natuurlijk zware schoenen om te vullen. De reeks met Ward De Ravet en Jan Reussens was legendarisch. Ik was zware fan van twee series op tv: De Paradijsvogels en Slisse en Cesar. Als kleine jongen keek ik daar elke zondag naar, eerst in bad en daarna in mijn pyama met nog natte 'harekes' voor de buis. Ik ben ongelofelijk vereerd dat ik nu de rol van Slisse zelf mag spelen. We hebben al een repetitie gehad vanmorgen en het klikte meteen met Warre."





"Ik lig in piket"

Ondanks zijn lange carrière bij het EAT heeft Sven nu al enkele oude Antwerpse uitdrukkingen geleerd die in de jaren '50 gebruikt werden. "Slisse zegt op een gegeven moment 'ik lig 'in piket' met mijn vrouw', om aan te geven dat hij ruzie heeft met zijn wederhelft. Dat is toch schitterend?".





Wie het stuk wil meemaken, moet snel zijn. Meer dan de helft van de tickets is al de deur uit. De voorstelling speelt vanaf 3 maart drie weken lang, maar zal niet verlengd worden.