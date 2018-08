Slimme verlichting maakt Sint-Andriesplaats veiliger 18 augustus 2018

02u32 0 Antwerpen De Sint-Andriesplaats wordt tijdelijk verlicht met slimme verlichtingsinfrastructuur. De straatverlichting past zich aan aan het weer en wordt gebruikt om amokmakers af te schrikken. Het gaat om een proefproject, dat later verder uitgerold kan worden.

"Slimme verlichting is op zich niet nieuw", vertelt districtsburgemeester Paul Cordy (N-VA). "Lampen waarvan de intensiteit stijgt bij regenweer bestaan al langer. Maar wij gaan nog een stapje verder. Zo zal er extra verlicht worden bij geluidsoverlast om amokmakers af te schrikken." De afgelopen week werden er geluids- en bewegingssensoren geplaatst op de Sint-Andriesplaats. Nu moeten deze nog afgesteld worden. Doel van de slimme verlichtingsinfrastructuur is om de buurt veiliger te maken. De komende weken en maanden wordt het project nauwlettend opgevolgd. Als het proefproject positief wordt geëvalueerd, kan het verder uitgerold worden naar andere buurten in Antwerpen.





(ADA)