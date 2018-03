Slim naar Antwerpen voor kmo's 28 maart 2018

Antwerpse kmo's sluiten zich aan bij Slim naar Antwerpen. Ze kwamen gisteren bij elkaar om na te denken over duurzame mobiliteit. Tijdens interactieve groepssessies kregen schepen voor mobiliteit, Koen Kennis, de aanwezige CEO's en mobiliteitscoördinatoren de mogelijkheid om te brainstormen over een aantal thema's, ervaringen te delen, tips uit te wisselen en inspiratie op te doen. Zo kwamen onder andere Cycle Valley (fietsverhuur voor bedrijven), Poppy en Cloudbike hun producten voorstellen. Verder gaf Sven Huysmans van het advies- en projectmanagementbureau The New Drive een toelichting over (e-)bromfietsen en fietsleasing. In totaal zijn ondertussen al 77 Antwerpse werkgevers in de samenwerking met Slim naar Antwerpen ingestapt, waaronder 40 bedrijven met meer dan 150 werknemers en 37 kmo's (20-150 werknemers). Zo worden bijna 44.000 werknemers bereikt. (NBA)