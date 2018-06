Slim naar Antwerpen krijgt eigen app 30 juni 2018

02u32 0 Antwerpen Vergeet Waze of Google: de stad Antwerpen heeft zijn eigen routeplanner-app ontworpen. Die focust zich niet op één vervoersmiddel. Volgens de stad is een combinatie van alle vervoersmiddelen sneller, beter en misschien ook goedkoper.

De Slim naar Antwerpen routeplanner moet bezoekers van onze stad warm maken om andere vervoersmodi te kiezen. Het systeem is simpel, je vult een vertrek- en aankomstpunt in en de computer berekent welke route maar ook welke combinatie van voertuigen het snelste is. De website zelf werd eind vorig jaar gelanceerd maar nu komt daar dus de app bij, de stad hoopt dat de app andere routeplanners, zoals Waze en Google, overtreft.





Routeplanner

"Geen enkele andere routeplanner maakt die slimme combinaties van vervoersmiddelen en we gaan er van uit dat we die binnenkort ook nog verder gaan uitbreiden", vertelt schepen voor Mobiliteit Koen Kennis. De app gaat nog een stapje verder, zo zullen favoriete routes en locaties kunnen opgeslagen worden. En kunnen er ook pushberichten gestuurd worden van algemeen mobiliteitsnut.





Pushberichten

"Het is de bedoeling dat we die pushberichten personaliseren. Als er bijvoorbeeld vertraging zit op jouw favoriete route. Daarvoor moeten we eerst meer realtime informatie binnenkrijgen. Momenteel kan je met de app nog niet zien of de bus of de tram vertraging heeft of dat een Velo-station leeg is. Die informatie willen we nog wel mee in de app steken."





Momenteel bereikt de routeplanner meer dan honderd mensen per dag, met een piek tussen 15 en 17 uur.





Alternatieven

"Maar met de app willen we nog verder gaan en mensen nog meer overtuigen om eerst hun route te berekenen en zeker ook de alternatieven voor de wagen te overwegen. We beseffen dat er momenteel nog wel wat fouten in zitten maar we zijn continu bezig met het verbeteren van het systeem."





(NBA)