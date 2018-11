Slechts 10 bestuurders onder invloed NBA

25 november 2018

12u25 0 Antwerpen Afgelopen nacht heeft de lokale politie Antwerpen op twee plaatsen gecontroleerd op het gebruik van alcohol of drugs in het verkeer. Amper tien mensen reden onder invloed. Op verschillende plaatsen voerden de agenten ook snelheidscontroles uit.

De agenten hebben 1.058 bestuurders gecontroleerd in de Leuvenstraat en op de Binnensingel aan Station Berchem. Amper acht bestuurders werden uit het verkeer gehaald wegens alcoholgebruik en twee bestuurders bleken onder invloed van drugs. Er werden wel nog andere inbreuken vastgesteld. Zo werd een bestuurder betrapt die ondanks een rijverbod toch weer de baan op was. Bij zeven wagens was ook de keuring vervallen. Eén fietser negeerde het rode licht en werd daar ook voor beboet.

In de vooravond stond de flitser opgesteld in de Monnikenhofstraat in Berendrecht. Van de 389 wagens die voorbij reden, reden er 21 te snel. Zeven van hen werden aan de kant gezet. Ook in de Beukenlaan in Wilrijk werd geflitst. Van de 531 wagens reden er 27 te snel. 20 van hen werden uit het verkeer gehaald. Een Fransman moest een boete van 163 euro betalen voor hij zijn weg mocht verder zetten. De verkeerspolitie nam ook één auto tijdelijk in beslag omdat de bestuurder een snelheidsovertreding beging en te veel had gedronken, maar ook omdat de wagen was afgeschreven. Een bestuurder uit Dubai negeerde het rode licht en kreeg een boete van 174 euro.