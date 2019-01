Slechts 1 op 100 kiezers met migratieachtergrond stemde op N-VA

10 januari 2019

Antwerpse kiezers met een migratieachtergrond stemden op 14 oktober massaal op sp.a, Groen en PVDA. Slechts 1 op 100 stemde op N-VA, de partij die 35,6% van de stemmen kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Dat blijkt uit onderzoek van Universiteit Antwerpen (UA).

Wetenschappelijk onderzoek naar het stemgedrag van etnische minderheden is zeldzaam. Op 14 oktober 2018 brachten wetenschappers van de onderzoeksgroep Media, Middenveld en Politiek (M2P) van de UA daar verandering in: ze organiseerden een exit poll tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. 36 interviewers trokken naar 14 stembureaus in de districten Deurne, Borgerhout, Antwerpen en Hoboken, naar wijken waar veel mensen met migratieachtergrond wonen.

“We bereikten 1.024 respondenten”, zegt onderzoekster Samira Azabar. “Allen werden ze uitvoerig bevraagd op de dag van de verkiezingen. We spitsten ons toe op kiezers met een Marokkaanse of Turkse migratieachtergrond, de grootste minderheidsgroepen in Antwerpen. Elke respondent van wie ten minste één van de ouders de Marokkaanse of Turkse nationaliteit had, werd als een kiezer met migratieachtergrond beschouwd.”

181 respondenten met Marokkaanse of Turkse achtergrond namen deel aan de exitpoll. Uit de resultaten is gebleken dat 8 op 10 Marokkaanse en Turkse Antwerpenaren links stemmen. “Als we de lokale partijen (BeOne, D-SA) buiten beschouwing laten, zijn het zelfs 9 op 10 kiesgerechtigden met migratieachtergrond die voor sp.a, Groen of PVDA stemmen. N-VA kan Marokkaanse en Turkse Antwerpenaren niet overtuigen”, verduidelijkt Azabar.

Verschillen met 2012

Ook opvallend is dat 53,7% van de respondenten uitsluitend stemt voor een kandidaat met een migratieachtergrond. 11% van de Turkse en Marokkaanse ondervraagden stemt op kandidaten met en zonder migratieachtergrond, 35,1% stemt enkel op kandidaten zonder migratieachtergrond.

De resultaten zijn vergelijkbaar met eerder onderzoek van de gemeenteraadsverkiezingen in 2012, waar eveneens een overwicht aan linkse stemvoorkeuren werd opgetekend. “Maar er zijn toch ook een aantal opmerkelijke verschillen”, zegt professor Peter Thijssen van het departement Politieke Wetenschappen. “In 2012 kreeg het kartel sp.a/CD&V een meerderheid van de stemmen van kiezers met migratieachtergrond. In 2018 zijn PVDA en Groen gegeerde partijen. De kiezers met migratieachtergrond lijken dus linkser geworden.”

Bovendien zagen in 2018 ook een aantal relatief nieuwe partijen het licht, partijen die bijna uitsluitend kandidaten met migratieachtergrond op de lijst plaatsten, zoals D-SA en BeOne. Thijssen: “Deze partijen dienden weliswaar geen volledige lijsten in, maar ze kregen niettemin samen bijna 10% van de stemmen van de kiezers met Marokkaanse of Turkse migratieachtergrond.”

