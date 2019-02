Slechte dag voor drugsdealers: 273 kg cocaïne, goed voor 14 miljoen euro, onderschept in haven Sander Bral

13u41 0 Antwerpen In de haven heeft de douane vorige week 273 kilogram cocaïne kunnen onderscheppen. De drugs zaten verstopt in een container van een schip uit Suriname. De in beslag genomen cocaïne heeft een straatwaarde van bijna veertien miljoen euro.

Vorige week woensdag is een partij cocaïne van 273 kilogram onderschept in de haven van Antwerpen. “De inbeslagname is het resultaat van een risicoanalyse door de douanediensten”, klinkt het bij het parket van Antwerpen. “De drugs zaten verstopt in een container van een schip dat vanuit Suriname kwam en aanmeerde aan Kaai 212. Er is een onderzoek gestart.”

273 kilogram cocaïne is op de zwarte markt bijna veertien miljoen euro waard.