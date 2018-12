Slachtoffers bizarre explosie: “Onze bedden vlogen centimeters in de lucht, maar in de woonkamer staat alles nog gewoon recht” Toon Verheijen

31 december 2018

17u24 6 Antwerpen De moeder en haar twee kinderen die afgelopen nacht de schrik van hun leven meemaakten na een bizarre ontploffing in hun woning in Wilrijk, zijn nog altijd erg onder de indruk. De recherche voert een onderzoek naar de precieze omstandigheden, maar tast volledig in het duister. Volgens de bewoners gaat het mogelijk om een bizar luchtdrukverschijnsel.

De buurt van de Lucas Henninckstraat in Wilrijk werd de voorbije nacht opgeschrikt door een plotse en hevige knal. In een woning in de straat waren enkele ramen verbrijzeld. Brokstukken lagen meters ver in de straat. Aanvankelijk was sprake van een projectiel, maar de ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse en vond na een onderzoek niets dat daar op zou kunnen wijzen.



“Bovendien is het ook zeer vreemd dat er buiten de gesprongen ramen en de weggeblazen deur achteraan totaal geen schade was in het appartement”, zegt Christel Minne van het parket in Antwerpen. “Alles stond daar nog netjes op z’n plaats. De drie personen waren zwaar onder de indruk. Het is écht niet duidelijk wat er gebeurd is. We kunnen niets uitsluiten. De drie personen zijn wel voor niéts gekend. We gaan nu een uitgebreid buurtonderzoek doen en misschien dat ook camerabeelden iets opleveren.” Alle omstaanders werden geïdentificeerd. Er wordt ook nazicht gedaan naar een wagen die kort voor de feiten door de straat reed.

Bedden in de lucht

De bewoners zijn nog allemaal fors onder de indruk. “We begrijpen het echt niet”, zegt zoon Hakan Tutuk. “We waren net allemaal gaan slapen toen er plots die hevige knal was. Onze bedden vlogen zelfs centimeters omhoog. Mijn zus heeft enorm veel geluk gehad dat ze enkel een sneetje in haar vinger heeft, want het glas was op haar bed gevlogen.”

Aan de voorkant van de woning moesten drie ramen eraan geloven. Achteraan is een deur volledig uit de hengsels geblazen. Scharnieren waren zelfs doormidden gebroken. “Het is echt heel bizar”, zegt Hakan. “Voor de rest staat alles in de woning ook nog netjes op z’n plaats. Er is ook niets van brand geweest. We vermoeden dat het iets is geweest van een stofexplosie of iets dergelijks. We zijn in elk geval blij dat we bij onze grootouders terechtkunnen. Onze meest waardevolle spullen hebben we ook uit de woning gehaald. Het zal raar zijn om hier ooit wel terug te komen. Helemaal gerust gaan we volgens mij nooit meer zijn.”