Slachtoffer zuurgooier weer bij bewustzijn 21 augustus 2018

02u49 0 Antwerpen Ragna S. (40), het slachtoffer van zuurgooier Jean-Pierre W. (57) stelt het stilaan een beetje beter.

Sinds afgelopen weekend is Ragna S. opnieuw bij bewustzijn en heeft ze al enkele conversaties kunnen voeren met vrienden en familie. Ze staat volgens hen ook vrij optimistisch in het leven. "Het is fijn om te zien dat ze zelf redelijk positief is. We verschieten er zelf een beetje van, maar Ragna laat zich echt van haar sterkste kant zien. Ze zegt dat ze hier sterker uit zal komen, dat ze positief naar de toekomst kijkt en dat de zuurgooier het slechter stelt dan zij", zegt goede vriend, Yves Wauters.





Bedreigd door ex

Ragna wacht nog wel een lange revalidatie en nog enkele operaties nu de schade stilaan duidelijk wordt. "Haar ogen, neus en mond zijn wel gespaard gebleven. Een stuk van haar gezicht, haar nek, maar vooral haar rug, haar rechterbeen en -arm zijn het meest beschadigd. Ze zal nu wekelijks geopereerd moeten worden."





Ragna werd op 2 augustus overgoten met zuur door haar ex-vriend Jean-Pierre W. Hij had haar eerder via sms al bedreigd. De vrouw had ook een afspraak gemaakt bij de politie om aangifte te doen van stalking, maar zo ver kwam het dus nooit.





(NBA)