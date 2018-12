Slachtoffer zuurgooier al aan 9de operatie toe: "Hij mocht jaar lang ongestoord pesten" Patrick Lefelon

11 december 2018

07u23 0 Antwerpen De 58-jarige Jean-Pierre W., die deze zomer zijn ex-vriendin Ragna S. aanviel met een bijtend zuur, moet binnenkort terechtstaan voor poging moord, bedreigingen, intrafamiliaal geweld, inbraak en stalking. Meer dan een jaar lang kon hij ongestoord zijn gang gaan. Tot hij op 30 juli ineens toesloeg met een fles zwavelzuur.

Het gerechtelijke onderzoek over de zuuraanval deze zomer op het Sint-Jansplein in Antwerpen, is afgerond. Verdachte Jean-Pierre W. verscheen gisteren voor de raadkamer. Die verlengde zijn opsluiting en stuurde hetonderzoek door naar de correctionele rechtbank. Daar moet Jean-Pierre W. binnenkort terechtstaan voor vijf betichtingen.

Kristof Aerts van het Antwerpse parket: "Allereerst is er de aanval met een bijtend zuur die als poging moord wordt beschouwd. Verder wordt hij vervolgd voor bedreigingen en belaging (stalking, red.) van Ragna S., voor een inbraak in haar woning en voor het toedienen van slagen en verwondingen. De periode waarin die feiten zich hebben afgespeeld gaat van 1 juni 2017 tot 30 juli 2018."

Ragna S. raakte op 30 juli zwaar verbrand toen Jean-Pierre W. een busje zwavelzuur in haar gezicht wilde gieten. Dat mislukte. De bijtende vloeistof kwam op haar bovenlichaam terecht en maakte daar derdegraadsbrandwonden.

Advocaat Jos Vander Velpen, die Ragna S. verdedigt: "Ragna is voor 41 % van haar bovenlichaam verbrand. Zij is momenteel aan haar negende operatie toe. Er zullen er nog vele volgen.

Het gerechtelijke onderzoek toont aan dat vrouwen toch moeilijk de juiste aandacht krijgen wanneer hun ex-vriend hen constant lastigvalt. De stalking, de pesterijen en bedreigingen van Jean-Pierre W. waren meer dan een jaar bezig. De politie had die signalen toch ernstiger moeten nemen. Dan had zij misschien ook de intenties van Jean-Pierre W. beter kunnen inschatten. Hij heeft zijn zuuraanval ruim op voorhand aangekondigd door Ragna S. foto's van verminkte vrouwen te sturen." (PLA)