Slachtoffer zuuraanval al twee jaar gestalkt 07 augustus 2018

02u50 0

De ouders van de 40-jarige Ragna S. hebben zich burgerlijke partij gesteld in het proces tegen zuurgooier Jean-Pierre W. De 56-jarige man goot vorige week in Antwerpen op het Sint-Jansplein een bus met zwavelzuur leeg over zijn ex-vriendin Ragna S. Zij ligt sindsdien in een kunstmatige coma in het ziekenhuis.





Advocaat Jos Van der Velpen: "De ouders bidden en smeken dat hun dochter het haalt. Dat is het belangrijkste. Hun dochter heeft ook zelf een dochtertje van 9 jaar. Daarnaast hopen zij dat de politie uitzoekt hoe dit is kunnen gebeuren. Ragna heeft een lijdensweg achter de rug. Volgens de familie diende Ragna eerder klacht in tegen Jean-Pierre W. die haar al twee jaar lastig valt. De aanval kwam toch onverwacht. Wie had zoiets kunnen denken. Het slachtoffer leefde wel in grote angst voor haar ex-vriend maar toch had zij zich zelf nooit aan zo'n gruwelijke aanval verwacht."





De raadkamer besliste gisteren om de 56-jarige zuurgooier Jean-Pierre W. een maand langer aan te houden. (PLA)