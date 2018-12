Slachtoffer vindt fiets terug online: 27 andere fietsen ook terug gevonden NBA en BSB

04 december 2018

Een slachtoffer wiens fiets werd gestolen contacteerde de politie toen ze online zag dat haar fiets te koop werd aangeboden. De politie kon de man arresteren en er werden nog eens 27 gestolen fietsen terug gevonden.

Een 24-jarige vrouw uit Borgerhout die het slachtoffer was geworden van een fietsdiefstal ontdekte dat haar fiets te koop aangeboden werd op het internet. Ze maakte een afspraak met de verkoper. Ze verwittigde daarbij het politiekantoor in de Quinten Matsijslei en Onder begeleiding van de politie maakte ze een afspraak met de verkoper. Het snelleresponsteam hield anoniem toezicht tijdens de verkoop en kon de verdachte arresteren.

De politie voerde meteen een huiszoeking uit bij de verdachte thuis in de Diepestraat. Daar werden maar liefst 27 gestolen fietsen aangetroffen. Twee fietsen konden al teruggegeven worden aan hun eigenaars. De rest van de fietsen werden in beslag genomen en overgebracht naar het politiekantoor aan de Noorderlaan. De Lokale Recherche zal onderzoeken of de fietsen aan eerdere diefstallen gelinkt kunnen worden. De verdachte (37) wordt voorgeleid.