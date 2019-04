Slachtoffer verjaagt verkeersagressor... door brandblusser op hem leeg te spuiten Sander Bral

09 april 2019

Een 29-jarige man heeft een bijzondere maar blijkbaar doeltreffende manier gevonden om een dolle agressor weg te jagen. Het slachtoffer spoot met de brandblusser uit zijn wagen op de dader nadat die al enkele rake trappen had verkocht en de zijruiten van het slachtoffer had ingeklopt in het centrum van Antwerpen. Daarop ging de agressor lopen, hij wordt opgespoord door de politie.

Opnieuw een geval van zinloos geweld in Antwerpen. Dinsdagochtend op de hoek van de Lange Nieuwstraat met de Sint-Jacobsstraat kwam een toevallige passant tussenbeide in een ruzie tussen een man en een vrouw. “De man was fysiek agressief tegenover de vrouw, vermoedelijk zijn partner”, bevestigt Willem Migom van de lokale politie. “Een 29-jarige man uit de buurt kwam tussen maar dat werd hem door de man niet in dank afgenomen. De passant keerde daarop terug naar zijn geparkeerde wagen maar de agressor liet het daar niet bij. Hij ging de 29-jarige achterna en klopte de zijruit van de bestuurdersstoel in. Het slachtoffer raakte daarbij lichtgewond door de glasscherven.”

Daarna trok de agressor het portier van de wagen open en begon hij hard te trappen op het slachtoffer, die zich probeerde te beschermen. De verdachte sloeg het portier opnieuw hard dicht en klopte met zijn elleboog ook het ruitje van de passagiersstoel achterin in. Het slachtoffer vond er niet beter op zich te verweren met het poederblusapparaat in zijn wagen. Met één flink straal werd de agressor afgeschrikt en wandelde hij weg met hier en daar nog een verwijt over zijn schouder. Op beelden van een buurtbewoner, die niet zijn vrijgegeven, is te zien hoe de verdachte daarna snel wegvlucht richting Franklin Rooseveltplaats.

“Toen de politie ter plaatse kwam, was de vogel al gaan vliegen, maar er zijn inderdaad bruikbare beelden gemaakt”, gaat Migom verder. “Zijn signalement met duidelijke foto is verspreid naar al onze ploegen. De verdachte en zijn vermoedelijke vriendin worden opgespoord.”

Voor het gebruik van de brandblusser werd geen pv opgesteld.