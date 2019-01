Slachtoffer tienerpooier: “Als het moet spring ik uit het hotelraam. Zoveel hou ik van hem” Slachtoffer ziet haar ‘liefje’ Leonardo J. (18) doodgraag en stelt zich geen burgerlijke partij BJS

16 januari 2019

18u06 0

Een tienerpooier van amper 18 uit Deurne riskeert vijf jaar cel. Hij verbleef met zijn slachtoffer in hotel Le Sud op het Antwerpse Zuid, dat vorige maand door de burgemeester tijdelijk gesloten werd. Leonardo J. ontkent en vraagt de vrijspraak.

“Als het moet spring ik uit het hotelraam. Zoveel hou ik van hem”, schreef het ‘liefje’ van tienerpooier Leonardo J. in haar dagboek. Dat liefde blind maakt, wist u al. Maar bij de 18-jarige C. schoot Cupido wel érg raak. Zes keer per week trekt het meisje naar de Antwerpse Begijnenstraat, waar hij sinds mei vorig jaar zit opgesloten. Steevast stort ze geld op zijn kantinerekening, want zelf zit de jongeman aan de grond. Ook wanneer Leonardo J. voor de rechtbank moet verschijnen, tekent C. present. Woensdagmiddag stond ze er weer. Netjes opgekleed, zoals steeds. Met hoge laarsjes, een flinke laag schmink en haar lange zwarte haren in een staart.

Maar van een eerlijke liefdesverhouding tussen C. en ‘haar’ Leonardo kan geen sprake zijn, vindt het gerecht. Meer nog, volgens de procureur duwde Leonardo J. zijn ‘liefje’ in de prostitutie en streek hij zelf de opbrengsten op. “Het zou niet de eerste keer zijn dat hij zich aan deze gruwel bezondigd”, sprak procureur Els Traets streng. “Hij werd als minderjarige al eens veroordeeld tot drie jaar cel voor feiten uit 2016.”

De bal was op 31 mei 2018 aan het rollen gegaan. Leonardo J. werd toen door de politie gecontroleerd en had cannabis op zak. Hij gaf toestemming voor een huiszoeking in zijn kamer in hotel Le Sud, waar hij met C. verbleef. Het meisje verklaarde op haar beurt dat ze al twee maanden “een soort van relatie” met Leonardo J. had. Ze ontkende dat ze zich voor hem prostitueerde. Hij had dat wel gevraagd, maar ze had dat geweigerd. Ze werkte voor zichzelf, maar gaf hem wel geld. Uit liefde.

“De berichten op haar gsm tonen nochtans aan dat ze Leonardo J. goed op de hoogte hield van haar klanten en inkomsten”, zei procureur Traets. “Per dag werkte ze aan tiental klanten af en verdiende zo dagelijks 500 à 600 euro. Mannen die seks zonder condoom wilden, moesten twintig euro bijbetalen. Met de opbrengsten kocht de beklaagde dan dure kledij of de nieuwste iPhone.”

“Uit alles blijkt duidelijk dat hij de volledige controle over het slachtoffer had”, ging Traets verder. “Hij had ook de paswoorden van haar sociale media, de code van haar gsm en ze mocht niet met vrienden afspreken, omdat hij dan jaloers werd. Wist je dat ze hem zelfs toestemming vroeg om een broodje in de Panos te gaan halen?”

Leonardo J. betwist dat hij zich aan mensenhandel schuldig maakte. Advocaat Sahil Malik: “C. werkte al als prostituee toen hij haar leerde kennen. Ze hebben een relatie en dan is het niet zo vreemd dat ze elkaars paswoorden en codes kennen of dat hij weet wat ze verdient. En ja, hij leeft mee van haar inkomsten, maar dat mag, zolang hij haar niet aanzet tot prostitutie, uitbuit of exploiteert.”

Naast mensenhandel wordt Leonardo J. ook nog vervolgd voor de verkrachting van de 17-jarige S. Maar Leonardo J. ontkent en doet de verklaringen van S. af als ongeloofwaardig.

Vonnis op 29 januari.