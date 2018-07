Slachtoffer Park Spoor Noord geïdentificeerd 30 juli 2018

Het slachtoffer dat woensdagavond zwaargewond geraakte bij een vecht- en steekpartij in het Park Spoor Noord blijkt een dertiger uit Kortrijk te zijn. De man ligt nog altijd in een kunstmatige coma in het ziekenhuis. Hij liep onder andere twee steekwonden op in het hoofd.





Redelijk snel na de feiten konden de agenten al vijf verdachten oppakken. Twee 18-jarigen zitten in de gevangenis in afwachting van hun verschijning voor de raadkamer deze week. Een 17-jarige zit in Everberg en twee 13-jarigen zijn opgesloten in De Hutten in Mol.





De fietser zou een week geleden geprobeerd hebben de gsm van een van de 13-jarigen te stelen. De jongen zag de fietser woensdagavond terug en trommelde zijn broer, oom en enkele vrienden op om de man een lesje te leren. (VTT)