Slachtoffer Paardenmarkt: “Natuurlijk wil ik een proces. Door die explosie ligt mijn leven overhoop” BJS

12 maart 2019

16u16 1 Antwerpen Het Antwerpse parket wil Hamid C. (50), die het pand aan de Paardenmarkt huurde waar zich vorig jaar een ontploffing voordeed, voor de rechtbank brengen voor onopzettelijke doding, onopzettelijke slagen en verwondingen en onopzettelijke brandstichting. “Natuurlijk wil ik een proces, ik heb recht op een schadevergoeding”, reageert een slachtoffer.

“Natuurlijk ga ik een schadevergoeding eisen als het tot een proces komt. Sinds die explosie ligt mijn leven helemaal overhoop”, zegt Antonio Caria (41), een van de slachtoffers van de verwoestende explosie op de Paardenmarkt.

Antonio Caria viel op 15 januari vorig jaar vanop de derde verdieping dertien meter naar beneden en zat meer dan een uur gekneld onder het puin. “Ik mag van geluk spreken dat ik nog onder de levenden ben”, zegt hij. “Maar de gevolgen van die diepe val ondervind ik nog altijd. Begin deze maand ben ik bijvoorbeeld geopereerd aan mijn hand. Die kan ik nu al meer dan een jaar niet meer goed bewegen. En binnenkort moet ik op controle voor mijn rug, waar ik ook veel last van ondervind. Een botscan heeft de dokters onlangs niet veel wijzer kunnen maken.”

Bij de ontploffing werden drie huizen op de Paardenmarkt volledig verwoest. Paul Van Laerhoven (39) en Sahil Noor Ahmad (26) lieten die avond het leven, Antonio Caria en 26 andere bewoners raakten gewond. De materiële schade was enorm.

De aangestelde branddeskundige besloot dat het om een gasexplosie ging op de eerste verdieping van pand nummer 101. Daar had gas zich kunnen opstapelen, nadat er in de kelder een oude gasmeter was opengedraaid en gas zich via een oude gasbuis had verplaatst. De gasexplosie is dan vermoedelijk ontstaan door het aansteken van een sigaret of een kaars.

Uit onderzoek bleek ook dat Hamid C., een 50-jarige restaurantuitbater uit Sint-Niklaas, Paardenmarkt 101 huurde en de studio’s op de eerste en tweede verdieping verder onderverhuurde. “Enkele maanden voor de explosie had er zich al een gaslek voorgedaan. De huurder was daarvan op de hoogte, maar hij zou er onvoldoende gevolg aan hebben gegeven. Een degelijke en professionele herstelling van de gasbuis zou het drama kunnen hebben voorkomen”, zegt het Antwerpse parket.

Nu het onderzoek na ruim een jaar helemaal rond is, wil het parket Hamid C. vervolgen voor onopzettelijke doding, onopzettelijke slagen en verwondingen onopzettelijke brandstichting. Als de rechtbank hem schuldig acht, kan het tot twee jaar celstraf uitspreken. De raadkamer beslist woensdag over de doorverwijzing van Hamid C. naar de correctionele rechtbank.

“De doorverwijzing lijkt me eerder een formaliteit”, zegt advocaat Carlos Tiribelli, die slachtoffer Antonio verdedigt. “Ik verwacht dat de zaak binnen een tweetal maanden op de rol van de correctionele rechtbank staat. En nu al staat vast dat er druk over de schadevergoedingen zal gediscussieerd worden. Er stellen zich zo’n 20-tal benadeelden burgerlijke partij.”

Verhuurder Hamid C. was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar.