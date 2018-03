Slachtoffer handgranaten zelf in gevangenis 26-JARIGE DOKWERKER VERDACHT VAN DRUGSSMOKKEL PATRICK LEFELON

31 maart 2018

03u26 0 Antwerpen De 26-jarige dokwerker Tarik B. uit Deurne is gisteren aangehouden op verdenking van drugssmokkel uit de Antwerpse haven. Twee weken geleden werd de woning van Tarik B. in de Van Heystveltstraat bestookt met twee handgranaten. Zijn familie zegt van niets te weten.

"Niks heb ik met drugs te maken", zei een ontspannen Tarik B. twee weken geleden in een kort gesprek met deze krant. Zijn rijwoning in de Van Heystveltstraat was enkele uren voordien onder vuur genomen met twee handgranaten. Zo'n grof geschut was nooit eerder gebruikt bij aanslagen in het drugsmilieu.





Tarik B. die als straddle-chauffeur op de containerterminal van PSA werkt, betwijfelde dat de granaten voor hem waren bedoeld. In zijn straat, enkele huizen verderop, wonen nog twee dokwerkers. Eén van hen werkt ook op een containerkaai waar geregeld ladingen cocaïne in beslag worden genomen. Misschien waren de granaten wel voor die gasten bedoeld. Er kon bij Tarik zelfs een grapje af toen wij vroegen of we hem later nog mochten bellen. Tarik: "Noteer mijn telefoonnummer maar: 1... 0....1. hahaha. Tot ziens!"





Donderdagavond werd Tarik B. plots gearresteerd op zijn werk. Voor de ogen van zijn collega's werd hij in de boeien geslagen en met een kap over zijn hoofd afgevoerd.





Waarom hij werd gearresteerd wilde het Atnwerpse parket gisteren niet zeggen. Zijn familie beweerde niets te weten van een arrestatie van Tarik.





Cocaïne

Later op de dag raakte wel bekend dat Tarik B. is aangehouden op verdenking van drugssmokkel en is opgesloten in de gevangenis van de Begijnenstraat. Hij zou meegewerkt hebben aan een uithaling van cocaïne op kaai 1742, kort voor de aanslag met de handgranaten. Drugsbendes betalen straddle-chauffeurs fortuinen om een container met cocaïne op een veilige plek op de terminal te parkeren. Betalingen tot 100.000 euro om één keer te verplaatsen zijn geen uitzondering.





Het Antwerpse parket maakte gisteren ook bekend dat op 14 maart een lading van 270,5 kg cocaïne in beslag is genomen door de douane. De drugs zaten verstopt achter een dubbele wand in een vriescontainer. Die was geladen met bananen afkomstig uit Paramaribo. De container was met het schip CMA Fort Saint Marie afgeleverd aan fruitkaai 204-206.





Verder raakte gisteren bekend dat Naserdine T. is vrijgelaten met een elektronische enkelband. De man wordt verdacht van drugssmokkel in het grote onderzoek tegen de bende Mixers. De woning van Naserdine T. in Borgerhout werd vorige maand nog onder vuur genomen.





Ook voor Abdelkader S., een andere verdachte in het Mixers-dossier, werd de voorlopige hechtenis opgeheven. De man blijft wel in de cel omdat hij ook is aangehouden voor het stelen van een drugsdossier uit het Antwerpse gerechtshof.