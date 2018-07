Slachtoffer Felixpakhuis nog kritiek 10 juli 2018

De 50-jarige vrouw die zondag zwaar verbrand geraakte bij een ontploffing op Brilliant Foodies in het Felixpakhuis, vecht nog steeds voor haar leven in het ziekenhuis. Reden genoeg voor restaurant Beni Falafel uit de Lange Leemstraat om de deuren de volgende dagen gesloten te houden. "De gezondheid van de gewonde dame is het belangrijkste. Het ongeval is voor ons zwaar om te verwerken. Daarom houden wij de deuren even dicht", zo luidde gisteren de reactie bij Beni Falafel.





Het falafel-restaurant uit de Lange Leemstraat was één van de deelnemers aan Brilliant Foodies, een gastronomisch evenement in het Felixpakhuis. Tijdens het bijvullen van de branders ontplofte een verwarmingstoestel op de stand van Beni Falafel. Twee medewerkers raakten lichter gewond. Een vrouw die vlakbij stond werd door een steekvlam getroffen en raakte zwaar verbrand.





Het evenement Brilliant Foodies was aan zijn tweede editie toe. De gemeenschappen die verbonden zijn aan de Antwerpse diamantsector serveerden er gerechtjes uit hun land van herkomst. (PLA)