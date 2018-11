Slachtoffer en omstaander strikken handtasdief Sander Bral

13 november 2018

10u44 0

Een man probeerde afgelopen zondag de handtas te stelen van een veertigjarige vrouw die over de Leopoldplaats wandelde. De verdachte trok de handtas van de schouder van het slachtoffer en vluchtte ermee weg. De dief werd meteen op de hielen gezeten door het slachtoffer en een behulpzame omstaander. Ze konden de handtasdief uiteindelijk tegenhouden tot de politie ter plaatse kwam. De verdachte had ondertussen wel enkele klappen uitgedeeld in de hoop toch nog te kunnen ontkomen. De man van 27 jaar werd meteen gearresteerd en overgebracht naar het cellencomplex. Hij moest voorkomen bij de onderzoeksrechter die beslist over de verdere aanhouding.