Slachtoffer (24) van zware verkeersagressie nog in coma, aanhouding van verdachte verlengd BJS

02 januari 2019

17u55 0 Antwerpen De Antwerpse twintiger, die vorige week vrijdag in het ziekenhuis belandde na een zwaar geval van verkeersagressie op het Kiel, wordt nog steeds in een coma gehouden. De aanhouding van de agressor, een 23-jarige man van Turkse origine, is vandaag met een maand verlengd.

De aanleiding van de feiten was een banale ruzie over een parkeerplaats in de Camille Huysmanslaan. De twee chauffeurs waren uitgestapt en één van de twee gaf de andere een rake vuistslag. Het 24-jarige slachtoffer, een man van Spaanse origine, viel op de grond en kreeg nog meerdere trappen tegen het hoofd. Pas toen een andere automobilist erbij kwam, gewapend met een metalen buis, stopte de 23-jarige agressor.