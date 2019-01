Slachtoffer (19) van tienerpooier bevalt en laat baby achter in Antwerps ziekenhuis Patrick Lefelon

18 januari 2019

17u04 0 Antwerpen De 18-jarige Leonardo J. stond vorige woensdag terecht voor de Antwerpse strafrechter. Hij riskeert vijf jaar cel voor de verkrachting van een 17-jarig meisje en voor het prostitueren van de 19-jarige C. Leonardo ontkent alles en vraagt de vrijspraak. De avond na het proces beviel de 19-jarige C. Niemand wist dat zij zwanger was.

De 19-jarige C. was woensdag op het proces aanwezig, maar niet als ‘slachtoffer’. Zij gaf toe dat zij zich prostitueerde. De inkomsten hield zij echter voor zichzelf. Af en toe gaf zij haar vriend Leonardo wel wat geld “uit liefde”. Het koppel verbleef meestal in een kamer van hotel Le Sud op het Antwerpse Zuid. Burgemeester De Wever heeft dat hotel tijdelijk gesloten.

De avond na het proces meldde C. zich met hevige buikpijn in een Antwerps ziekenhuis. Er volgde een spoedbevalling. Iedereen schrok van het nieuws, want C. had aan niemand verteld dat zij zwanger was. Ook niet aan haar vriend Leonardo.

Gevangenisbezoek

Een dag na de bevalling vertrok C. uit het ziekenhuis en liet haar baby achter. Het kindje heeft daardoor geen naam gekregen. De mama daagde niet op aan de gevangenis terwijl zij anders dagelijks op bezoek ging bij de aangehouden Leonardo.

Het Antwerpse parket is ingelicht over de achtergelaten baby en volgt de situatie verder op. Het kindje zal minstens enkele weken in het ziekenhuis moeten blijven om aan te sterken.

De rechter doet op 29 januari uitspraak in het proces tegen de vermeende tienerpooier Leonardo J.