Slachtoffer (19) van tienerpooier bevalt en laat baby achter in Antwerps ziekenhuis: “Kind is vermoedelijk blind en heeft zware hersenschade” Patrick Lefelon/SVM

18 januari 2019

17u04 0 Antwerpen De 18-jarige Leonardo J. stond vorige woensdag terecht voor de Antwerpse strafrechter. Hij riskeert vijf jaar cel voor de verkrachting van een 17-jarig meisje en voor het prostitueren van de 19-jarige C. Leonardo ontkent alles en vraagt de vrijspraak. De avond na het proces beviel de 19-jarige C. Niemand wist dat zij zwanger was. Volgens begeleidster Saskia Van Nieuwenhove is de baby vermoedelijk blind, met zware hersenschade erbovenop.

De 19-jarige C. was woensdag op het proces aanwezig, maar niet als ‘slachtoffer’. Zij gaf toe dat zij zich prostitueerde. De inkomsten hield zij echter voor zichzelf. Af en toe gaf zij haar vriend Leonardo wel wat geld “uit liefde”. Het koppel verbleef meestal in een kamer van hotel Le Sud op het Antwerpse Zuid. Burgemeester De Wever heeft dat hotel tijdelijk gesloten.

De avond na het proces meldde C. zich met hevige buikpijn in een Antwerps ziekenhuis. Er volgde een spoedbevalling. Iedereen schrok van het nieuws, want C. had aan niemand verteld dat zij zwanger was. Ook niet aan haar vriend Leonardo.

Gevangenisbezoek

Een dag na de bevalling vertrok C. uit het ziekenhuis en liet haar baby achter. Het kindje heeft daardoor geen naam gekregen. De mama daagde niet op aan de gevangenis terwijl zij anders dagelijks op bezoek ging bij de aangehouden Leonardo.

Het Antwerpse parket is ingelicht over de achtergelaten baby en volgt de situatie verder op. Het kindje zal minstens enkele weken in het ziekenhuis moeten blijven om aan te sterken. De rechter doet op 29 januari uitspraak in het proces tegen de vermeende tienerpooier Leonardo J.

“Achtergelaten, nog voor je een naam hebt gekregen”

Voor Van Nieuwenhove is de maat intussen meer dan vol. “Daar lig je nu, vastgebonden omdat je te veel krijst van het afkicken”, luidt het op haar Facebookpagina. “Veel te klein, vechtend om te leven. Die kleine polsjes met een doekje vastgebonden aan de hoek van het glazen kinderbedje. Aan de machine voor longrijping. Ik ben net naar huis gereden en heb gevloekt. Zwaar gevloekt. En onderweg heb ik ergens met mijn voeten tegen een muurtje gesjot.”

“Jouw mama werd gewaarschuwd. Ze moest naar het ziekenhuis voor de behandeling van gonorroe en herpes, maar dat deed ze niet. Ze zit in de greep van hardnekkige pooiers. Hoewel ze nog maar net bevallen is met een keizersnede en er slecht aan toe is, is ze weer gaan lopen. Ze liet jou achter, nog voor je een naam hebt gekregen.”

“Ontgoocheld in het systeem”

“Ik ben totaal niet boos op jouw mama. Ze werd in de prille puberteit slachtoffer van rotzakken en moest heel wat geweld slikken. Ik ben wél ontgoocheld in het systeem. Toen ze 18 jaar was, werd de deur opengezet. ‘Volwassen, neem nu maar uw verantwoordelijkheid’. En dat kan ze niet. Zoveel is duidelijk.”

“Daar lig je nu. Helemaal alleen. De sociale dienst en het verplegend personeel doen nu al het nodige om jouw helse pijn te verzachten. Laat jouw veel te prille leven een aanzet zijn om de sector terug bij elkaar te krijgen.”