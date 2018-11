Slaap eens in van Goghs verfmagazijn REISTASSENWINKEL RIGA NA 5 JAAR VERBOUWD TOT LUXEHOTEL Dieter Lizen

10 november 2018

09u49 0 Antwerpen De Antwerpse binnenstad is een klein luxehotel rijker. Van aperitieven op een dakterras pal onder de kathedraal tot slapen in Van Goghs verfmagazijn, het kan vanaf eind november allemaal in hotel Riga in de Lange Koepoortstraat. Maar het kostte de eigenaar wel vijf jaar om de voormalige reistassenwinkel Riga om te toveren in dit pareltje.

De Korte Koepooortstraat stond in de 19de eeuw bekend als de straat van juweliers en zilversmeden. Ook op huisnummer vier hield een juwelier huis die later zou samensmelten met de winkel van de familie Ruys, tot op vandaag een van de bekendste juweliers van de stad. Vanaf 1938 kwam er een nieuwe winkel in het pand: reistassenwinkel Riga. "Ze waren gespecialiseerd in 'koffers voor Afrika'. Nu klinkt dat gek, maar toen trokken heel wat Belgische kolonialen naar Congo met aluminium koffers", zegt Olivier Reyniers, uitbater van het hotel. "We hebben dat niet enkel op de gevel laten staan, we hebben ook het oude reclamerolluik van de reistassenwinkel een ereplaats gegeven achter de receptie."

Parijse stijl

Op de benedenverdieping is een restaurant- en barruimte waar je ook als niet-hotelgast kan genieten van een koffie of de betere brasseriegerechten. De kamers zijn in een Parijse stijl ingericht, met veel marmer en klassieke chromé kranen. "We mikken op een publiek dat misschien eens iets anders wil dan het Hilton hotel en een originele slaapplek met persoonlijk karakter in het historische hart van de stad zoekt. We bieden luxe maar gaan ook niet in dezelfde prijscategorie als de Gulden Schoene. Daar beginnen de kamers misschien op 350 euro, wij bieden kamers tussen de 200 en 350 euro."

Voor die laatste krijg je een suite met een extra verdieping met zitruimte en een houten privé-dakterras waar je kan aperitieven met zicht op de kathedraal. Niet alle kamers bevinden zich in de voormalige reistassenwinkel, via een binnenkoer kan je nog drie aparte kamers bereiken, gelegen achter het restaurant In de Balans. De voormalige verfwinkel op de Kaasrui maakt deel uit van het totaalproject van projectontwikkelaar Rik Wouters, de investeerder achter het hotel en de schoonvader van Olivier Reyniers. "Eigenlijk was dit het magazijn van de verfwinkel. Als Van Gogh pigment nodig had voor zijn schilderijen, dan kwam hij die kleuren hier uitkiezen. We hebben voor deze drie kamers gekozen voor een iets strakkere, modernere inrichting, met een terracotta vloer in plaats van eik en zwarte kranen in de badkamers. De originele houten dakgebintes zijn wel gebleven, net als de vuurrode kleur van de ramen", zegt Olivier.

De opening is gepland voor eind november.