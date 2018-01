Skatestunt student levert 1.700 euro op voor KOTK 02u32 0 Laenen Jef Geerts vertrekt in Antwerpen opnieuw richting Hoogstraten. Antwerpen Kom Op Tegen Kanker mag binnenkort het mooie bedrag van 1.700 euro bijschrijven op de rekening om te besteden aan het wetenschappelijk onderzoek tegen kanker. Kempenaar Jef Geerts uit Hoogstraten, die in zijn derde jaar Taal & Letterkunde zit in Antwerpen, heeft immers een ludieke actie op poten gezet.

Hij daagde de mensen uit om 10 euro op een rekeningnummer te storten en dan zou hij daarvoor één kilometer skaten. Hij verzamelde op die manier niet minder dan 1.700 euro.





Gisteren skate hij alvast van zijn woonplaats Hoogstraten naar Antwerpen én terug. En thuis in Hoogstraten bolde hij nog wat kilometers. "We hebben er uiteindelijk een kleine vijf uur over gedaan", lacht Jef. "Het weer was niet ideaal, maar uiteindelijk is het allemaal best meegevallen. Ik beloof in elk geval iedereen plechtig dat ik alle gesponsorde kilometers zal afleggen op mijn skateboard."





Jef deed de actie omdat de vader van de partner van zijn zus aan kanker is gestorven. Ook in de familie en bij naaste vrienden zijn er mensen die aan de verschrikkelijke ziekte lijden.





(VTT)





Ton Wiggenraad Jef Geerts bij zijn aankomst in Hoogstraten, samen met supporters en begeleiders.