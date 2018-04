Skaten, springkasteel en kangoeroerace op Buitenspeeldag 18 april 2018

Geen betere dag om buiten de beentjes te strekken dan vandaag. Op heel wat Antwerpse pleintjes en in de verschillende parken worden voor deze Buitenspeeldag heel wat activiteiten georganiseerd. Aan Permeke staat een verhalenbus die spellen meeneemt, in Berchem staat een spookhuis, Berendrecht heeft inititaties skaten en freerunning, Deurne pakt uit met een stormbaan, springkasteel en blotevoetenpad, in Ekeren voel je de magie in het sprookjesbos maar pas op voor de heksenketel, in Merksem wordt er een Wild One Rollercoaster opgezet in het Runcvoortpark en in Wilrijk is er een kangoeroerace in het Steytelinckpark. Ook in Hoboken en Borgerhout worden er verschillende activiteiten gepland. Alle activiteiten zijn gratis. (NBA)