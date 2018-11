Skaband The Selecter komt naar De Roma Philippe Truyts

27 november 2018

17u35 0

The Selecter viert volgend jaar zijn veertigste verjaardag in De Roma. De Britse skaband, bekend van de monsterhit ‘On My Radio’, treedt op 27 september op.

De groep rond Queen of ska Pauline Black begint aan een uitgebreide tournee in Europa. Live worden ze bijgestaan door gastzanger Rhoda Dakar die het publiek opwarmt als dj. Naast ‘On My Radio’ mag je ook andere bekende liedjes verwachten als ‘Three Minute Hero’ en ‘Missing Words’.

Kenners claimen dat een concert van The Selecter nog steeds een waanzinnig feest is. Overigens brengt de band geregeld nieuwe songs uit.

De ticketverkoop start op 30 november via www.deroma.be, 03/6001660 en Fnac.