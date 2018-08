Site school De Dames wordt Dams NIEUWBOUWPROJECT TELT 177 APPARTEMENTEN EN LUXUEUZE LOFTS DAVID ACKE

29 augustus 2018

02u36 0 Antwerpen Het nieuwbouwproject op de site van de school De Dames zal Dams heten. Er komen 177 appartementen en luxe appartementen maar ook een grote woning voor 1,3 miljoen euro. De werken starten begin september en in 2021 zou alles klaar zijn.

Voor de gebouwen waar tot vorig jaar de leerlingen van De Dames school liepen, betekent 1 september de start van een nieuw hoofdstuk. Dan starten de werken om van het schoolgebouw, de godshuisjes en het Hotel De Bois appartementen en lofts te maken. Het project kreeg de naam Dams mee, een directe link naar de geschiedenis van het gebouw. "We wilden heel graag de link met De Dames behouden. Op die manier krijgt het hele verhaal een ziel. Bovendien zullen in de inkomhallen oude zwart-wit foto's hangen en zal het logo van de De Dames in het gebouw terugkomen. De geschiedenis van het gebouw, dat sinds 1834 een school was, is te mooi om niet te gebruiken", vertelt Bjorn Verhoeven, general manager Van Wellen Group.





Dams telt in totaal 117 appartementen en luxueuze dakappartementen. Er komt ook één woning met een private tuin. "De acht godshuisjes dienden vroeger om arme gezinnen en daklozen in onder te brengen. De zusters verzorgden die mensen. Het Hotel Debois is eigenlijk geen hotel. De benaming hotel verwijst naar het Franse hôtel particulier, wat stadspaleis betekent. Een adellijke woning", verduidelijkt Verhoeven. De godshuisjes zullen omgebouwd worden tot één grote woning. Hiervoor betaal je zo'n 1.353.500 euro. "Dat is veel geld maar zoals dit, is er maar een. Het wordt een grote woning tussen de Lange Nieuwstraat en de Meir, met een afgesloten tuin. Bovendien is de gevel historisch beschermd. Dat maakt het erg uniek." De prijs voor een appartement start op 188.500 euro met oppervlakten vanaf 60 vierkante meter tot 325 vierkante meter.





Historische elementen

De grote uitdaging waar het project mee te kampen had, was de samensmelting tussen de beschermde historische elementen en de nieuwbouw die er komt. "Heel wat nieuwbouwprojecten kunnen van een schone lei beginnen en zetten een vierkante blok. Op deze site heb je beschermde elementen. Ik denk maar aan de galerijen. Maar dat is nu net de kracht van het project. Elk appartement is anders en de samensmelting tussen oud en nieuw zorgt voor een extra dimensie", aldus Verhoeven





Begin september starten de voorbereidingswerken. Die zullen een tweetal weken duren en daarna volgen de afbraakwerken. Vanaf januari start de opbouw. Geschat wordt dat alles klaar zal zijn in 2021. Op zaterdag 8 september start de verkoop tijdens een opendag. "Dan kunnen mensen de locatie komen bezoeken en krijgen ze uitleg over het project. Aan de hand van 3D-beelden zullen ze zich een idee kunnen vormen van hoe het er allemaal zal uitzien."