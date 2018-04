Sirenes zullen morgen loeien 04 april 2018

In Antwerpen en omgeving zullen op donderdag 5 april, morgen dus, tussen 11.45 uur en 13.15 uur de elektronische alarmsirenes getest worden die opgesteld staan in risicozones rond nucleaire en Seveso-bedrijven.





Eind dit jaar houdt het sirenenetwerk op te bestaan. Dit netwerk van sirenes rond de Seveso- en nucleaire sites vormt slechts één van de kanalen van de overheden om de bevolking in noodsituaties te alarmeren en ertoe aan te zetten de juiste reflexen aan te nemen. Naast deze sirenes zijn er andere kanalen om de bevolking te alarmeren bij een noodsituatie.





Eén van deze kanalen is via een telefonische oproep, sms of e-mail door middel van het systeem BE-Alert. (ADA)