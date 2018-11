Sinterklaas zoekt (grote) garage Dieter Lizen

23 november 2018

19u44 0 Antwerpen Vorig weekend trokken Sinterklaas en zijn Pieten met een praaloptocht door Berchem. Het zou echter kunnen dat deze 33ste Sinterklaasoptocht de laatste werd, want de makers van de stoet hebben weldra geen magazijn meer om hun praalwagens te stallen en op te bouwen. “We zitten met de handen in het haar”.

Drieëndertig jaar geleden begon Jos Tyck uit Berchem met de Sinterklaasoptocht voor de kinderen uit zijn buurt. Intussen doet zoon Dave en een comité van een man of 6 mee en is de stoet uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie. Daarbij komen Sinterklaas en zijn Pieten eerst aan met een vliegtuig op de luchthaven van Deurne en vervolgens trekken ze met een gemotoriseerde stoet met praalwagens doorheen Berchem. Maar aan die mooie traditie dreigt nu een einde te komen.

“We krijgen de laatste vier, vijf jaar het voorrecht van de luchthaven om onze wagens in een loods tegenover de ingang van de luchthaven te stallen, gratis en voor niks. Gemakkelijk bovendien want de luchthaven was ook het eindpunt van de optocht”, zegt stoetmeester Davy Tyck. “Die loods wordt echter binnenkort afgebroken om er een parking van te maken. De sloopvergunning daarvoor is intussen afgeleverd. We begrijpen de beslissing van de luchthaven. Maar onze wagens moeten er dus weg en we zijn dus heel dringend op zoek naar een nieuwe locatie waar we deze 7 hooiwagens kunnen zetten”, zegt Dave Tyck. “We hebben een magazijn nodig met een poort van 4,5 meter en ongeveer 100 vierkante meter plaats. Liefst gratis want veel budget is er niet. We doen dit ook allemaal vrijwillig”.

Elk jaar steekt het Sinterklaascomité veel werk in de stoet. Een aantal wagens blijft hetzelfde tijdens de stoet, maar ze bouwen ook elk jaar nieuwe decoratie. “Met het bouwen en de voorbereidingen zijn we vanaf augustus al bezig”, zegt Davy. “Het is gezellig, maar we doen het vooral voor de kinderen van Berchem en omstreken die graag naar de stoet komen kijken. Het district heeft ons een half jaar geleden beloofd dat ze mee zouden uitkijken naar een geschikte stelplaats voor de wagens, maar dat heeft tot nog toe niks opgeleverd. Ik begrijp ook wel dat het niet meteen hun prioriteit was, in volle verkiezingsstrijd. We hopen dat een oproep in de krant misschien wel voor redding kan zorgen”.