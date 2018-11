Sinterklaas ook in districten op bezoek bij brave kindjes NBA

12 november 2018

16u50 0

De Sint meert op 17 november aan in Antwerpen maar ook in de districten doet hij zijn ronde.

Zo houdt hij halt in Berchem op 18 november hij komt met het vliegtuig en landt om 13.30 uur, tegen 16 uur, na een stoet, zal hij de kinderen ontmoeten op het Frans Van Hombeeckplein.

In Zandvliet komt hij ook op 18 november daar zullen er twee Sinterklaasfilms vertoond worden en zal de Sint in vrijetijdscentrum De Schelde even halt houden.

In Wilrijk krijgt de Sint nog een officiële ontvangst op het districtshuis.

In Hoboken meert de Sint aan op 1 december aan het veerpont, met een stoet trekt hij naar het Gravenhof waar kinderen hun schoentje kunnen zetten vanaf 26 november.

In Deurne komt de Sint op 5 december ontbijten in het Huis van het Kind ook de Laborslei. Om 14 uur geeft de brave man nog een theatervoorstelling in het cultuurcentrum.