De Kringwinkel Sinterklaas goedkoop en duurzaam vieren? Creëer een wauw-schouw voor een prikje

23 november 2018

10u00 0 Antwerpen De passage van Sinterklaas kan een hap uit je bankrekening nemen. Tenzij je het slim aanpakt. Met deze tips strik je leuk speelgoed voor een prikje én creëer je voor de heuglijke ochtend een wauw-schouw die je bengel van 6 jaar of ouder een gat in de lucht doet springen. Jongere kinderen in huis? Lees dan deze tips.

Heb je kinderen in huis, dan weet je dat je begin december een deel van je zuurverdiende centen vaarwel mag zeggen. Tenzij je creatief bent. Dacht je al eens aan tweedehands speelgoed? Het is een duurzame oplossing, want je geeft spullen een tweede leven. En het is een spotgoedkope oplossing, want je strikt het speelgoed voor een fractie van de oorspronkelijke prijs. Je hebt keuze uit een groot aanbod en kan mits een tikkeltje out of the box denken met het prachtigste speelgoed naar huis terugkeren.

Vind de schatkist

Tweedehands speelgoed vind je op verschillende plaatsen. De Kringwinkel is een goede optie. Zij hebben altijd een voorraad Playmobil, Lego, boeken, gezelschapsspellen, elektronische gadgets en noem maar op in huis en zien er op toe dat het speelgoed in perfecte staat is. Zijn alle pionnen er nog? Ontbreken er geen Playmobil of Lego in de doos? Werkt een elektronische game wel? Indien nodig vult De Kringwinkel onvolledige sets aan met spullen uit hun eigen voorraad.

Voor oudere kinderen ligt heel wat leuks in De Kringwinkel. Playmobil, barbiepoppen, strips, boeken en veel sportmateriaal: basketballen, voetballen, badmintonsets, tennisraketten en noem maar op. Maar ook gezelschapsspellen en elektronische games, zoals Dokter Bibber. Vind je ze in een opnieuw dichtgekleefde doos, dan is de set na inspectie helemaal volledig verklaard. Instrumenten zijn ook fantastisch voor +6-jarigen: melodica’s, synthesizers en andere muziekmakers vind je heel vaak in het tweedehandsaanbod. Soms is de truc wel om goed op tijd aan de cadeautjeszoektocht te beginnen en nu en dan verschillende tweedehandswinkels binnen te springen. Zo wordt de kans groter dat je echte parels strikt.

Haal gerust wat creativiteit boven om uit dat grote aanbod tweehandsspeelgoed toffe geschenkjes te puren. Voeg bijvoorbeeld tweedehands Playmobilmannetjes, een koffertje en een broodplank met tegelpatroon samen tot een meeneembaar Playmobilhuis. Tweedehands barbiepoppen kan je pimpen met nieuwe kleding die je zelf haakt of naait. Een toepasselijke rode Sint-jas, bijvoorbeeld?

Bouw de wauw-schouw

Klaar voor de grote onthulling van de cadeautjes? Ga dan voor een slim samengestelde ‘wauw-schouw’ om het wauweffect nog te vergroten. Moeilijk is het niet.

1. Kies een leuke plek om de cadeaus te presenteren: de schouw natuurlijk, of anders een grote sofa of bureau.

2. Zorg voor wat niveauverschillen. In de presentatie, met houten kratjes bijvoorbeeld, en in het speelgoed, met grotere en kleinere stukken. Zo zien je kids in een oogopslag al het leuks.

3. Probeer speelgoed te verzamelen dat samen een fris kleurenpalet creëert en hou de balans tussen jongens- en meisjesspullen en elektronisch en oldskool speelgoed in het oog.

4. Til je wauw-schouw naar een hoger niveau met lekkere strooielementen. Verspreid wat snoep, fruit en andere lekkernijen over het speelgoedtafereel.

5. Een tweedehands stolp kan gevuld met snoep dienen als een extra geschenkje of een speelgoeditem tentoonstellen. Je maakt zoiets ook gemakkelijk zelf: neem een lege glazen pot met deksel, kleef eventueel een Playmobilfiguurtje of diertje op het deksel en verf het deksel (+ het figuurtje) in goud of in een andere leuke kleur.

6. Voeg hier en daar nog wat eetbare Sint- en Pietfiguren toe en eventueel een leuke brief van de Sint. Klaar!

Ook uniek speelgoed strikken voor een prikje?

Trek naar De Kringwinkel en duik er in het heerlijk grote aanbod.

Items in de wauw-schouw

Strip Suske en Wiske ‘De averechtse aap’: € 1

Strip Jommeke ‘Paniek rond Odilon’: € 1

Playmobil ruiter + paard (2x): € 1,5

Playmobil mama, papa, kleuters (2x), bureau, boom, laptop, glas, tuinhek, tuinstoel, brandweerboot, chillers (2x): € 15

Valiesje: € 0,75

Gezelschapsspel Mastermind: € 1,5

Gezelschapsspel Dokter Bibber: € 3

Basketbal: € 1

Barbie (2x): € 2 per stuk

Dinosaurus (4x): € 0,5 per stuk

Letterspel: € 1,5

Miniatuurpaard: €1

Darts + dartsbord: €1,5

Keyboard: € 18

Pop Sully ‘Monsters Inc’: € 3

Boek ‘Garfield geeft zichzelf prijs’ - Jim Davis: € 1,5

Boek ‘De Uilenvlucht’ - Roland Mans: € 1,5

Boek ‘De heggenrijder’ - Jan De Zutter: € 1,5

Het speelgoed voor de wauw-schouw vonden we bij verschillende filialen van De Kringwinkel: we bezochten de winkels in Antwerpen, Deurne, Borgerhout, Kiel, Brasschaat, Kapellen, Schoten en Merksem.