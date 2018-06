Sint zal op het Eilandje aanmeren 20 juni 2018

Sinterklaas zal voor het eerst niet ontvangen worden op het stadhuis maar wel op het Eilandje. Het stadhuis staat momenteel in stellingen en dat zal ook de komende jaren nog zo zijn. Daarom moet zelfs de goedheilig man zijn plannen aanpassen. De sint zal in november aanmeren op het Eilandje, waarschijnlijk brengt hij dan een bezoek aan het MAS maar de stad is nog volop bezig om met de activiteiten te plannen. "De Sint zal aanmeren op het Eilandje. De geschikte locatie daarvoor zijn we nog aan het onderzoeken. Ook het traject en de plek van waar de Sint alle kinderen zal toespreken wordt momenteel nog verder bekeken. Dat hang af van de veiligheidstechnische mogelijkheden."





In de jaren '50 kwam Sinterklaas al naar het Sportpaleis, daarna meerde hij een tijdlang aan in Oostende. Sinds 2004 wordt hij vanuit Spanje aan het Steen in Antwerpen verwelkomd. (NBA)