Sint-Pietersvliet wordt aangepakt, verkeerssituatie wijzigt tijdelijk ADA

03 april 2019

10u29 0 Antwerpen Volgende week maandag starten herstellingswerken van de Sint-Pietersvliet. Het wegdek is er op verschillende plekken verzakt en moet dringend hersteld worden. In totaal zullen de werken drie weken duren. De kasseien aan de zijde van het Tolhuis worden verwij­derd en terugge­plaatst. Naarge­lang de verkeers­drukte is het mogelijk dat het plaatsen van de kasseien deels ’s nachts gebeurt.

Het verkeer dat richting de kaaien rijdt, kan gewoon passeren tijdens de werken, de Sint-Pietersvliet inrijden vanaf de kaaien zal niet mogelijk zijn. Er is een omleiding voorzien via de Brouwers­vliet, Falconrui en de Huikstraat. Bewoners van de Sint-Paulus­plaats en gebrui­kers van de ondergrondse parking in het Tolhuis hebben nog toegang tot het plein en de parking.

Ter hoogte van de Lange Schippers­kap­pel­straat komt er een doorsteek zodat bewoners via de achter­zijde van het Tolhuis naar de Sint-Paulus­plaats kunnen rijden. Langs deze weg is ook de parking bereik­baar. Het stuk Sint-Pieters­vliet achter het Tolhuis wordt daarom tijdelijk tweerich­ting.

Overdag blijft de tram rijden tijdens de werken.