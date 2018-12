Sint overlaadt 750 minderbedeelde kinderen met cadeaus Kinderfeest Moeders voor Moeders breekt records Dieter Lizen

02 december 2018

16u22 1 Antwerpen Sinterklaas bracht zaterdag een hele namiddag door in de Helmstraat in Borgerhout. De vzw Moeders voor Moeders nodigde maar liefst 750 minderbedeelde kinderen en hun ouders uit, een record. Samen met de zwarte pieten deelden de vrijwilligers aan elk kind een wagonlading snoepgoed en speelgoed uit.

De vzw Moeders voor Moeders organiseert al sinds 1992 wekelijkse bedelingen van voedsel en kinder- en babykleding aan gezinnen die financieel de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. Een jaarlijks weerkerende traditie is hun Sinterklaasfeest, het belangrijkste feest van hun organisatie. Al in de zomer starten de vrijwilligers de voorbereidingen met de samenstelling van meer dan 800 speelgoedpakketten.

De Sint ontving elk kind persoonlijk voor een babbel en een foto. Daarna deelden de vrijwilligers en de zwarte pieten nog snoepgoed en een grote zak speelgoed uit aan alle brave kinderen. “Er zijn andere paketten voor jongens en meisjes en ook voor elke leeftijd zit er iets anders in”, zegt Monique Verdickt van Moeders voor Moeders. “We krijgen veel speelgoed binnen, ook tweedehands. Voor dit feest werken we zoveel mogelijk met nieuw speelgoed”.

Bij de kinderen heel veel stralende gezichten, in de wolken met hun cadeaus. “Deze dag is in de eerste plaats heel tof voor de kinderen”, zegt Kimberly, die er zelf vier heeft. “Ik geef eerlijk toe dat het voor mij heel moeilijk zou geweest zijn om dit aan hen te geven. Financieel is december sowieso al een dure maand”.

Een verzorgde blondine met Nederlandse tongval wil wel haar verhaal doen, maar zonder naam of foto. “Ik kom nog maar een half jaar hier, maar de vzw heeft me enorm geholpen. Ook vandaag, om mijn dochter van drie dezelfde Sinterklaas te geven als haar klasgenootjes en neefjes. De eerste keer dat je naar zo’n voedselbedeling gaat, moet je toch een enorme drempel over, maar je kiest er niet zelf voor. Ik werkte in bedrijfsmanagement, maar viel door een burnout maanden uit en kreeg nog maar de helft van mijn loon. Ik werd arbeidsongeschikt verklaard en daar kwam nog een scheiding bovenop. In het begin probeerde ik mijn levensstandaard nog vol te houden maar de put werd zo alleen maar dieper. Ik verhuisde naar een klein flatje en nu gaat het weer wat beter gelukkig, maar het blijft knokken als alleenstaande ouder. Je wil je eigen kind ook niks tekort doen”.

Om lange wachtrijen voor de foto te vermijden, was er voor het eerst was er ook buiten op straat animatie zoals een paardenmolen, spelletjes en Vlaamse kermis voorzien.

Ailan Iriks (22) leidde dat, samen met de vrijwilligers van zijn vzw Sportpret, in goede banen. “Ik werkte vanaf mijn 18 jaar als vrijwilliger bij de voedselbedeling van Moeders voor Moeders en ben van daaruit met de vzw Sportpret begonnen. In de vakanties en naschool organiseren we sportactiviteiten en een zinvolle vrijetijdsbesteding voor kinderen. Veel sportclubs voorzien kortingen voor minderbedeelden, maar als je na aftrek van alle kosten een weekbudget hebt voor je hele gezin van 50 of 60 euro, dan is twee euro voor een sporttraining maal vier kinderen veel geld. Al onze activiteiten zijn gratis. Het eerste jaar begonnen we met 100 kinderen in Borgerhout, intussen bereiken we er jaarlijks 3000 over heel Antwerpen”.