Sint-Lazarusstraat versmald door werken 04 mei 2018

Sinds woensdag 2 mei is de Sint-Lazarusstraat versmald ter hoogte van het kruispunt met de Trapstraat. De doorgang voor voetgangers blijft mogelijk.





Vanwege afbraak- en bouwwerken in de Sint-Lazarusstraat wordt de straat afgesloten ter hoogte van het kruispunt met de Trapstraat. Bijkomend sluit de aannemer de stoep op Viaduct-Dam af. Voetgangers kunnen steeds door, waar nodig wordt signalisatie voorzien.





De werken zullen duren tot 2 november 2018.





Gedurende deze periode geldt tweerichtingsverkeer in de Sint-Lazarusstraat. (BJS)