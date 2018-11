Sint komt op bezoek in Antwerpse zwembaden Dieter Lizen

26 november 2018

19u35 0

Op zaterdag 1 en zondag 2 december brengt de Sint een bezoek aan de jonge zwemmertjes in de Antwerpse zwembaden. Alle kinderen die dan komen zwemmen, ontvangen een geschenkje van de Sint.

Zaterdag gaat hij langs de zwembaden Plantin Moretus in Borgerhout (11u-12u), De Schinde in Ekeren (13u-14u), Park van Merksem (14u45-15u45) en Groenenhoek in Berchem (16u-17u30). Daags nadien trekt de Sint naar zwembad Ieperman in Wilrijk (9u30-10u30), Sorghvliedt in Hoboken (11u-12u) en het Arenazwembad in Deurne ( 13u-14u). Wie voor het bezoek een kleurplaat aan het onthaal van het zwembad afhaalt en ingekleurd meebrengt, maakt kans op een sportief verrassingspakket.