Sint-Jozef verhuist van Luchtbal naar Rozemaai 26 juni 2018

Tien jaar geleden gaven de bewoners, leerlingen en zorgverleners van het Sint-Jozefinstituut op de Luchtbal een gezicht aan het fijnstofprobleem. De sit-in op de Antwerpse Grote Markt maakte indruk. De zorg- en onderwijscampus zal naar de Rozemaai in Ekeren verhuizen. Voor een nieuwbouw wordt 32 miljoen euro vrijgemaakt.





Sint-Jozef ligt ingesnoerd tussen de Ring, de spoorlijn en het Albertkanaal. Door de aanleg van de Oosterweelverbinding zou de campus te sterk lijden onder de werkzaamheden. De Vlaamse overheid, de stad Antwerpen, de BAM en de instelling zelf bereikten een principieel akkoord over een nieuwbouw in Ekeren en dragen financieel allemaal bij. Wanneer de bouw kan beginnen, is nog niet bekend. (PHT)





