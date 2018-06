Sint-Annatunnel vrijdag uur dicht 28 juni 2018

02u56 0

Nu vrijdagochtend 29 juni zal er in de Sint-Annatunnel een dringende herstelling plaatsvinden aan de laagspanningsinstallatie van de tunnel. Installateurs moeten de stroom in de tunnel uitschakelen. Ook de liften en roltrappen zullen daarom stilgelegd worden. Er is dan geen passage door de tunnel mogelijk. De werken worden uitgevoerd in de voormiddag na 9 uur om het spitsverkeer niet te hinderen. De hinder zou ongeveer een uur duren. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de onderbreking gebruikmaken van het veer over de Schelde of de Kennedyfietstunnel verderop nemen. De actuele status van de liften en roltrappen kan steeds geraadpleegd worden via http://fietsersliften.wegenenverkeer.be. (DILA)