Sint-Andries reikt gouden Neuzen uit 29 januari 2018

Bewoners en ambtenaren die zich in 2017 bijzonder inzetten voor de wijk Sint-Andries, werden afgelopen zaterdag beloond in Cultureel Ontmoetingscentrum Sint-Andries. In aanwezigheid van burgemeester Bart De Wever en districtsvoorzitter Paul Cordy werden daarvoor de Gouden Neuzen uitgereikt, beeldjes van de volkse figuur De Neus.





In de categorie 'organisaties' ging er een Gouden Neus naar BOTA, Buurtgroep Open Tuin Antwerpen. De niet-aflatende inzet van de leden van deze vereniging voor de oudere bewoners van hun woonblokken aan de Willem Lepelstraat viel in de smaak. "Het is een warme, vrijblijvende en uitnodigende ontmoetingsplek om de laatst nieuwtjes uit te wisselen en mekaar in ' t oog te houden. Wekelijks zorgen ze voor gezellige bijeenkomsten en organiseren ze tal van activiteiten. Het is de meest hartverwarmende plek van de wijk".





Voor de categorie Ambtenaren kreeg Eric Ankersmid de Gouden Neus. Omdat hij de werven aan straten en pleinen zo goed opvolgt en ervoor zorgt dat problemen snel opgelost raken. In de categorie Bewoners viel de eer te beurt aan de 'immer behulpzame' Peter Volders van familiezaak Volders Textiel. Peter organiseert zelfs modeshows in zorgingsinstellingen. (DILA)