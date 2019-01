Sint-Agnesinstituut Hoboken zet nieuwbouw met 2,7 miljoen subsidie Dieter Lizen

18 januari 2019

In het laatste kwartaal van 2018 kregen de Antwerpse scholen bijna 26 miljoen euro aan subsidies van de Vlaamse overheid voor scholenbouwprojecten. Daarvan is ruim de helft bedoeld om extra plaatsen te maken in de klas. 74 scholenbouwprojecten in Antwerpse scholen krijgen middelen toegewezen om hun gebouwen te vernieuwen, te moderniseren of uit te breiden. Zo krijgt het Sint-Agnesinstituut in Hoboken ruim 2,7 miljoen euro om 6 nieuwe, extra klaslokalen te realiseren.

“In 2019 starten we met de bouw van twee nieuwe gebouwen. We bouwen op ons eigen terrein in de Kloosterstraat waar momenteel de bovenbouw (tweede en derde graad secundair) les krijgt. We zullen zowel een oud gebouw afbreken en een nieuw gebouw in de plaats zetten als een nieuw pand bouwen op de ruime open ruimte die ons schoolterrein nog heeft”, klinkt het bij de directie van het Sint-Agnesinstituut. Bedoeling van de school is om de huidige leerlingencapaciteit te verhogen. “We hebben nu 450 leerlingen en dan komen er 160 leerlingen bij. In het nieuwe gedeelte zullen leerlingen van het secundair les volgen maar ook enkele klassen van de lagere school geïnstalleerd worden”.

Ook de Stedelijke kleuterschool De Bijtjes ruim 1,8 miljoen euro waarmee ook zij extra plaatsen in de klas kunnen realiseren.