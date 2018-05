Sinksenfoor 'verhuist' naar Fakkeltheater 16 mei 2018

De Sinksenfoor opent op zaterdag 19 mei op Spoor Oost. Maar wie van theater houdt, kan van 29 juni tot 19 augustus ook gaan kijken naar het nieuwste stuk van productiehuis 'Het Achterland'. En jawel, dat heet 'De Sinksenfoor'. Carry Goossens, Danni Heylen en Luc Caals spelen de sterren van de hemel in het Fakkeltheater.





De makers beloven een rollercoaster love story, in een roetsjbaan vol humor, herkenbare personages en verrassende wendingen. 'Het Achterland' pakte eerder al uit met gesmaakte zomerse komedies als 'Café Beveren' en 'Viva Minerva'.





Tickets: www.fakkeltheater.be of via 070 246 036 (PHT)