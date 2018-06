Sinksenfoor sluit af op 800.000 bezoekers 25 juni 2018

02u32 0 Antwerpen De Sinksenfoor zit er alweer op. Met circa 800.000 bezoekers is het cijfer van vorig jaar geëvenaard. De stad en de foorkramers zijn er tevreden mee. "Pinksteren viel dit jaar vroeg, zodat de kermis middenin de examens terechtkwam."

De foor sloot zondag af met een traditionele 'Big Bang'. Kortingen tot 30 procent lokken dan nog heel wat gezinnen. Het droge en niet te warme weer bleek ideaal. De vierde editie op Spoor Oost piekte vooral in de weekends, al zorgde ook de kinderanimatie op woensdag telkens voor flink wat volk.





Over het weer klagen de foorkramers niet. De horror van 2016, met veel uitgeregende dagen, was ver weg. Geen wonder dus dat het aantal bezoekers nu één derde hoger lag dan twee jaar geleden. In het eerste jaar op Spoor Oost kwamen nog meer kermisgangers - 850.000 - maar toen duurde de foor liefst 51 in plaats van 37 dagen. Dat was een compensatie voor het verlaten van de Zuiderdokken.





De Tower: populairst

"Opmerkelijk was dat onze trouwe klanten van het Zuid beginnen terug te keren", stelt woordvoerder Jean-François Vlasselaerts vast. Populairste attractie was de Tower, waar je een vrije val van 85 meter op maakt. Ook de eetkramen draaiden lekker. Leuk weetje: als je alle verkochte blackmans achter elkaar zou leggen, dan hebben onze bezoekers in totaal 25 kilometer verorberd.





De foorkramers zien de editie 2019 al helemaal zitten. Pinksteren valt dan pas op 9 juni, zodat de kermis op Spoor Oost zal staan tot 14 juli. Een groot deel van de examenperiode valt dan buiten de Sinksenfoor en er is ook geen WK of EK Voetbal. (PHT)