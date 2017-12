Sinksenfoor nu ook in het theater 03u04 0

Het Antwerpse Fakkeltheater gaat een komedie op de planken brengen over de Sinksenfoor. Het is al de derde zomer op rij dat ze een echt Antwerps begrip op de planken brengen. Na Radio Minerva en Café Beveren is het nu dus tijd voor de Sinksenfoor, onder regie van Jeroen Maes. Luc Caals neemt de rol van foorbaas op zich. Hij stelt zelf een trouwe kermisbezoeker te zijn. Naast Caals zijn ook Carry Goossens en Linda De Ridder te zien. (NBA)